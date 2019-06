Yaş meyve sebzede kalite 'Fresh Online' ile artacak

Kaynak: İHA

Dijitalleşen dünyada Mersin yönünü tarımda dijitalleşmeye çevirdi. MTSO koordinatörlüğünde yürütülen ve kısa adı Fresh Online olan 'Yaş Meyve ve Sebze Sektöründe Kalite ve Verimliliği Artırmak İçin Web Tabanlı Eğitim ve Deneyim Paylaşımı Platformunun Oluşturulması Projesi' ile ürünlerin kalite ve rekoltesinin artırılması, pazarlamada avantajlar elde edilmesi hedefleniyorYaş Meyve ve Sebze Sektöründe Kalite ve Verimliliği Artırmak İçin Web Tabanlı Eğitim ve Deneyim Paylaşımı Platformunun Oluşturulması Projesi'nin basın tanıtımı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) yapıldı. Tanıtım toplantısına Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da katıldı. MTSO koordinatörlüğünde, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile İtalyan Science4Life ortaklığında yürütülecek ve Ulusal Ajans, Erasmus + KA202 – Mesleki Eğitim ve Öğretim İçin Stratejik Ortaklıklar Çağrısı kapsamında desteklenen projenin süresi 18 ay olarak belirlendi. Projenin hedef grubunu sektördeki teknik elemanlar, araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve girişimciler oluşturuyor."Ürün kalitesinin, rekoltesinin ve sektörde bilincin artırılmasının hedefleniyor"Projenin detaylarını anlatan MTSO Projeler Müdürü Fevzi Filik, Mersin'in yaş meyve sebze sektöründeki gücünü vurgulayarak, Türkiye narenciye ticaretinin yüzde 46'sının Mersin'de gerçekleştiğini kaydetti. Filik, proje ile ürün kalitesinin, rekoltesinin ve sektörde bilincin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Ulusal Ajans tarafından fonlanan bir proje olduğunu da hatırlatan Filik, "Türkiye'de sadece bu projenin odaların başvurusu olarak hibeye hak kazanmış olması da ayrıca doğru projenin doğru ilden verildiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir" dedi."Uluslararası iletişim platformu oluşacak"Proje kapsamında yetiştiricilikten hasada, paketlemeden lojistiğe kadar dünyadaki iyi örneklerin incelenerek Türkiye'ye transferinin gerçekleşmesi adına adımlar atılacağını bildiren Filik, şunları söyledi:"Yaş meyve ve sebze sektöründe; yetiştiricilik, paketleme ve ihracat, lojistik işlemlerinin İtalya Messina'da ve Mersin'de nasıl yapıldığı karşılaştırılacak. İthalatçı Almanya'nın yaş meyve sebze konusundaki beklentileri anketlerle saptanacak. Kıyaslama çalışmaları, yerinde eğitim ve inceleme ile oluşturulacak olan Web Tabanlı Eğitim ve Deneyim Paylaşım Platformu ile kullanıcıya, bilgiye kolay erişim imkanı sağlanacak. Mersin'e iyi örneklerden yola çıkarak know how taşıyacağız. Bugün artık tüm çiftçilerin elinde cep telefonu var. Oluşacak online platform ile Mersin'deki bir çiftçi İtalya'daki bir çiftçi ile iletişime geçebilecek ya da hangi gübreyi ne zaman ne kadar atabileceğini öğrenebilecek. Belki tüm aracıları ortadan kaldırıp kendisi buradan doğrudan alıcılarla bağlantı kurup ürününü satabilecek. Böylece daha rekabetçi bir fiyat ile satış yapıp karını artırabilecek. Projenin beklenen çıktıları arasında ise kalite artışı, üretim maliyetlerinde düşüş, kalıntıda azalma, rekolte artışı yer alıyor.""Ticaret hacmi yüzde 70'lere çıkabilir"Bu projenin Avrupa'daki diğer projelerin kapısını araladığına da işaret eden Filik, "Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında yaş meyve ve sebze ticaretinin artması Messina Üniversitesi ve Messina'daki ilgili diğer kurumlarla yeni proje süreçlerinin başlatılması adına da gerekli adımları atmamızı sağladı" diye konuştu.Proje kapsamında yurt içi ve yurt dışında bir dizi eğitim verileceğini anlatan Filik, özellikle pestisitle mücadele ile üretim ve kalite standartlarının oluşturulması konularını önemsediklerini vurguladı. Filik, hedeflerine ulaşmaları halinde narenciyede yüzde 46 olan ticaret kapasitesinin yüzde 70'lere ulaşabileceğine inandıklarını da sözlerine ekledi."Tarımda önemli bir ivme yakalanacak"Daha sonra konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ise son dönemlerde Mersin'de tarımda önemli gelişmelerin yaşandığına dikkat çekti. Agropark, Tarsus Tarım ve Gıda İhtisas OSB ile Mersin Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB kurulumu gibi sektör adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Kızıltan, bunları destekler nitelikte hayata geçirilen bir diğer projenin Fresh Online olduğunu söyledi. Mersin'in ekonomik açıdan çok kültürlü bir kimliğe sahip olduğunu, bu kimliklerin en güçlülerinden birinin de tarım olduğunu ifade eden Kızıltan, elbirliği ile Mersin tarımını dünya çapına taşıyacaklarını söyledi. Mersin Valisi Su'ya teşekkür eden Kızıltan, "Sayın Valimizin en büyük özelliği sorunlara anında çözüm üretmesidir. Projelerimizde büyük desteği var. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı."Tüm projeler birbirini destekliyor"Proje ortağı Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak da tarım sektöründe yürütülen diğer projelere dikkat çekti. Mersin tarımının gelişimine önemli ar-ge desteği sağlayacak projelerin hayata geçmeye başladığını dile getiren Koçak, ihtisas OSB'ler, ihtisas teknoparklarla sektörün gelişimine ciddi katkılar sağlandığını, bu katkıların Fresh Online Projesi ile güçlendirileceğini söyledi."Türkiye'nin ihracatına katkı sağlama hedefindeyiz"Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu ise "Odamızın sizlerle yapacağı toplantılarla bölgenin tarım üretimi ve ihracatı konusundaki gelişmelere bir ölçüde de olsa katkıda bulunmak bizleri mutlu edecektir" dedi.Ülkenin içinde bulunduğu konjonktürde ihracatın öneminin arttığını belirten Özoğlu, hazırlanacak online eğitim platformu ile üreticilerin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini artırmak istediklerini söyledi. Proje ortaklığı ötesinde kurum olarak Almanya'daki ticari faaliyetleri kapsayan her alanda yardımcı olmak istediklerini de vurgulayan Özoğlu, proje ortakları arasında İtalya'nın bulunmasının ise çalışmalarının uluslararası tanınırlığını artıracağına inandığını kaydetti."Çiftçileri yeniliklerle buluşturmak önemli"Vali Su ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:"Mersin'in birçok sektörde önemli potansiyeli var. Tarım sektörü de bizim için önemli sektörlerden biri. Bizim için olduğu kadar ülke için de önemli bir sektör. Çok ciddi istihdam sağlıyor. İstihdamın artması için bu sektörün de gelişmesi gerekiyor. Birçok tarım ürününün üretiminde lideriz; biz üreten bir iliz. 200 bin dekarın üzerinde seramız var. Bunun sürdürülebilir olması için mutlaka üreticilerimizi, çiftçilerimizi yeniliklerle buluşturmalıyız. Dünyada bu alanda neler oluyor, hangi gelişmeler yaşanıyor, yurt dışı pazarlar hangi tür ürünleri talep ediyor, her konuda çiftçinin bilgilendirilmesini önemsiyoruz." - MERSİN