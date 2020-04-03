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Yaş meyve ve sebze ihracatı hız kesmedi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğindeki yaş meyve sebze ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,38 artarak 637 milyon 733 bin dolara yükseldiğini bildirdi.

03.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:04
Yaş meyve ve sebze ihracatı hız kesmedi
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye 'nin yılın ilk çeyreğindeki yaş meyve sebze ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,38 artarak 637 milyon 733 bin dolara yükseldiğini bildirdi.
Sin, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayında yurt genelinde 286 bin 710 tonluk dış satımdan 179 milyon dolar gelir sağlandığını, geçen yılın mart ayına göre yüzde 25'lik artış yakalandığını ifade etti.
Yılın ilk 3 ayında ise yaş meyve sebze ihracatının yıllık bazda yüzde 25,38 artışla 637 milyon 733 bin dolara ulaştığını belirten Sin, şunları kaydetti:
"Bu dönemde ihraç edilen toplam yaş meyve sebze miktarı ise 1 milyon 55 bin ton olarak kaydedildi. Birlik olarak ise bu dönemde yüzde 22,84'lük artış kaydederek, 326 milyon 178 bin dolarlık ihracat performansı gösterdik."
İlk 3 ayda en çok ihracatın 200 milyon dolarla Rusya'ya yapıldığına işaret eden Sin, bu ülkeyi 59,30 milyon dolarla Romanya ve 55,41 milyon dolarla Ukrayna'nın izlediğini bildirdi.
Sin, sektörün hız kesmemesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerin etkili olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Koronavirüs salgınının uluslararası alanda yaratmış olduğu etkiye rağmen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve Temassız İhracat Modeli gibi çözümler sayesinde yaş meyve sebze ihracatı kesintiye uğramadan devam etti. Hem mart ayında hem de yılın ilk çeyreğinde yaş meyve sebze sektörümüzdeki ihracat artışları ve ortaya çıkan rakamlar üreticilerimizin alın teri ve emeğinin ihracatçılarımız tarafından en iyi şekilde değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. Bu zorlu süreçte devletimizin her türlü desteğini yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Buradan aldığımız güçle bundan sonraki süreçte de her türlü zorluğa göğüs gererek ihracatımızı kesintiye uğratmadan devam ettirmenin gayreti içinde olacağız."
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Kaynak: AA

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