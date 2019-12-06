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Yaş meyve ve sebzede 24 teşebbüse rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu tarafından yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

06.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:30Yaş meyve ve sebzede 24 teşebbüse rekabet soruşturması
Rekabet Kurulu tarafından yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Rekabet Kurumunun internet sayfasında yer alan duyuruya göre, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Sözlü savunma toplantısı 10 Ocak'ta yapılacak. Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 31 Aralık'a kadar kuruma başvurmaları gerekiyor.

Rekabet Kurulu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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