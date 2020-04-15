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Yaşa değil yaş hesabına takılan kadın pazara girmek için uzun süre bekledi

Antalya'da kapalı bir semt pazarında sıra olmadan sosyal mesafesiz şekilde girmesi üzerine yoğunluk yaşandı.

15.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:13
Yaşa değil yaş hesabına takılan kadın pazara girmek için uzun süre bekledi
Antalya 'da kapalı bir semt pazarında sıra olmadan sosyal mesafesiz şekilde girmesi üzerine yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun içerinin yanı sıra giriş kısımlarında da artması üzerine pazara girişler kapatıldı, içerideki yoğunluk boşaltılınca içeriye alımlar tek sıra halinde gerçekleşti. Girişte ise kimliğini gösterdiğini ancak buna rağmen alınamadığını ileri süren 63 yaşındaki bir kadın ile yetkililer arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Matematik krizi, kimliğin yeniden gösterilip hesaplanması üzerine sona erdi.

Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalmaları önerilen vatandaşların büyük bölümü bu çağrıya uyarken Antalya'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı bazı semt pazarlarında zaman zaman düşündüren görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Katlı Kapalı Pazarında sabah saatlerinde yoğunluk oluştu. Saatler ilerledikçe artan yoğunluk, sosyal mesafe kuralının çiğnenmesine neden oldu. Oluşan görüntü üzerine belediye zabıtaları pazarın içerisindeki yoğunluğun azaltmak için girişleri10 dakikalığına kapattı. Girişteki kalabalığa da sosyal mesafe kuralı için bölümler hazırlandı. Vatandaş tek sıra halinde içeriye alınmaya başlandı. Yoğunluğun önlemlerin ardından azaldığı gözlendi.

"Maske yoksa yazma tak"

Pazara maskesiz gelen vatandaşlar içeriye alınmazken, bu duruma bazıları tepki gösterdi. Maske bulamadığını söyleyen vatandaşlardan Meral Yılmaz'a, görevlilerden birisi, "Siz yazmayı takamıyor musunuz? Önemli olan korunmak" dedi. Bunun üzerine Yılmaz, "Belki yazmam yok" yanıtını verdi.

"Kapıdaki amca almadı"

63 yaşındaki Meryem Özdemir ile pazar girişindeki yetkililer arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı. Kimliğini göstermesine rağmen içeri alınmadığını ileri süren Özdemir, "Kaç doğumlusun dediler, 1957 deyince almadılar. Niye almıyorlar? Yaklaşık yarım saattir bekliyorum. Kimliği de gösterdim. Kapıdaki amca almadı" dedi. Bunun üzerine Özdemir'den tekrar kimliği gösterilmesi istendi. Matematik krizi, kimliğin yeniden gösterilip hesaplanması üzerine sona erdi ve Özdemir pazara alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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