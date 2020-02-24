Yasa dışı bahis dolandırıcılığının liderinin lüks yaşamı ortaya çıktı

KAYSERİ'de, yasa dışı bahis üzerinden 5 ayda 50 milyon TL kazandığı belirlenen bahis çetesinin lideri Mehmet Ulusoy'un lüks yaşamı ortaya çıktı. Tutuklanan Ulusoy'un, İstanbul'da rezidansta kaldığı bahis çetesini burada yönettiği ortaya çıktı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin 2 ay süren çalışması sonucu, yasa dışı bahis üzerinden 5 ayda 50 milyon TL para kazandığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Kayseri ve İstanbul'da 11 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, Mehmet Ulusoy, Mustafa Yalçın, Abdullah Kavak, Ömer Kulkul, C.Y., S.B., M.Ş., Y.A., M.A. ve Y.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında çete lideri olduğu belirlenen Mehmet Ulusoy ile birlikte, Mustafa Yalçın, Ömer Kulkul ve Abdullah Kavak tutuklandı, 6 kişi ise ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

REZİDANSTA KALIYOR

Öte yandan, polisin yaptığı araştırmada çökertilen bahis çetesinin şifreleri ortaya çıkarıldı. Çete lideri olduğu belirlenen Mehmet Ulusoy'un İstanbul'da rezidansta kaldığı, bahis çetesini buradan yönelttiği ve parayı hesabında tuttuğu belirlendi. Ayrıca, tutuklanan Mustafa Yalçın'In bahis çetesine para temin ettiği ve Mehmet Ulusoy'un koruması olduğu, tutuklanan Ömer Kulkul'un da site üzerinden bahis oynattığı, Abdullah Kavak'ın ise para alışverişini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

MESLEĞİ CEP TELEFONCU

Bu arada, Mehmet Ulusoy, emniyetteki ifadesinde, "Asıl mesleğim telefonculuktur. Kurduk bir düzenek ve çok para kazandık. Sanal paralar nakde çevrilmek için bazı iletişim merkezi iş yerleri ile de çalıştık. 'Oyun pini satış sitesi' adı altında paravan şirketler kurarak bankalardan sanal pos hizmeti aldık. Oluşturduğumuz oyun pini satış sitesini illegal bahis sitelerine entegre ettik" dediği öğrenildi.

TESPİT EDİLEN 10 BİN KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Polisin yaptığı araştırmada ise, bahis çetesinin kurduğu sitelere 40 binin üzerinde insanın para yatırdığı tespit edildi. Bahis sitesine para yatıran 10 bin kişinin ismini ve adresini belirleyen polisin, diğer 30 bin kişinin tespiti için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Bahis sitesine para yatıran kişilere 7258 sayılı Kanun kapsamında 10 bin 475 lira ile 41 bin 910 lira arasında idari para cezası uygulanacak.