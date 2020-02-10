Haberler » 3. Sayfa » Yasa dışı bahis için banka hesabı açan cezaevi firarisi yakalandı - Haberler

Yasa dışı bahis için banka hesabı açan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da yasa dışı bahis için banka hesabı açan ve 53 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı.

10.02.2020 18:13 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:13Yasa dışı bahis için banka hesabı açan cezaevi firarisi yakalandı
'da yasa dışı bahis için banka hesabı açan ve 53 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahisten elde edilen paraların transferinde kullanılmak üzere banka hesabı açtığı iddia edilen ve 53 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi H.U., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın suç işlemekte kullandığı değerlendirilen bilgisayar ve cep telefonu da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Antalya, Banka, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 20:03:02