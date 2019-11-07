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Yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

07.11.2019 22:57 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:58
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 hard disk, 2 bilgisayar, 11 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 4 deste kupon bülteni, 6 kupon yazıcısı ve 6 bin 250 lira ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


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