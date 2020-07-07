Yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

07.07.2020 07:03 | Son Güncelleme: 07.07.2020 07:09
İstanbul'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, şebeke adına faaliyet yürüten bazı kişileri gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıslar, sorguları tamamlanmak üzere emniyete götürülürken, baskın yapılan adreslerdeki bazı malzemelere de el konuldu Yasa dışı bahis operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Haber
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