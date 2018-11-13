Yasa dışı bahis operasyonu kamerada... Şüpheliler adliyeye sevk edildi Muğla Emniyet Müdürlüğü
Asayiş ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından Muğla'da ilk defa düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 kişi adliye sevk edildi.
MUĞLA - Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından ilk defa düzenlenen kapalı devre yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliye makamlara sevk edildiler. Şubat ayından bu yana devam eden takip sonrası bir grup şahsın yasa dışı bahis oynattıkları bilgisine ulaşılmasının ardından soruşturma başlatılmış, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
ile koordineli olarak yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Muğla, İzmir
ve Denizli
illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alınmıştı. Şahısların evlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 100 ün üzerinde cep telefonu ve bilgisayara el konuldu. Operasyonda İlk aşamada 43 bin TL ele geçirildi.Kapalı devre bahis operasyonu kapsamında ilk etapta 43 bin TL nakit para ele geçirilirken, sanal ortamda dönen paranın yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Operasyonda yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 26 kişiye kişi başı 5 Bin TL olmak üzere toplamda 130 bin TL para cezası kesildi. Yasa dışı bahis oynatan 34 kişi 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar.