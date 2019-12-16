Haberler » Güncel » Yasa dışı bahis operasyonunda 1 tutuklama - Haber

Yasa dışı bahis operasyonunda 1 tutuklama

DENİZLİ'de, banka hesaplarını yasa dışı bahis sitesine kullandırarak aracılık yaptığı tespit edilen ve hesaplarında 350 bin lira para hareketliliği bulunduğu belirlenip, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

16.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:53Yasa dışı bahis operasyonunda 1 tutuklama

DENİZLİ'de, banka hesaplarını yasa dışı bahis sitesine kullandırarak aracılık yaptığı tespit edilen ve hesaplarında 350 bin lira para hareketliliği bulunduğu belirlenip, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçen 12 'ta yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin banka hesaplarını yasa dışı bahis sitesine kullandırarak aracılık yaptığı belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında ise 350 bin lira para hareketliliği bulunduğu ve bu hesapların internet üzerinden kontrol edildiği ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ayrıca, '7258 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 35 bin 897 lira idari para cezası uygulandı.



Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:32 AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan ilçe başkanlarına teşekkür - Haber
17:32 Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi - Haber
17:31 Zonguldak-etleri uygun koşullarda taşımayan sürücüye ceza - Haber
17:25 Başkan Esen: "Sıfır Atık için sahadayız" - Haber
17:25 Suriye Geçici Hükümeti, 30 PKK/YPG'liyi affetti - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
16.12.2019 17:39:46