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Yasa dışı bahisten 3 kişiye adli kontrol

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:13Yasa dışı bahisten 3 kişiye adli kontrol
'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'yasa dışı bahisle mücadele' kapsamında yapılan çalışmalar neticesi bilgisayar işleri yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. 2,5 ay süren çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda F.O., M.S. ve O.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 645 lira para, dijital materyaller, farklı şahıslar adına düzenlenmiş 3 adet banka kartı ve not kağıtları ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.O., M.S. ve O.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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