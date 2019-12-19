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Yasa dışı bahisten 4 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun ve Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

19.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:55 Yasa dışı bahisten 4 kişi adliyeye sevk edildi
ve 'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yasa dışı bahis' suçuyla mücadele kapsamında yasa dışı bahiste para transferlerine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Samsun, Bafra ilçesi ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların 5 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 3 adet laptop, 7 adet cep telefonu, 20 adet banka kartı, 1 adet harddisk, 2 adet flaş bellek, 3 adet hafıza kartı ve not defterleri ele geçirildi.

2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Eskişehir, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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