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Yasa dışı geçişi organize ettiği değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı - ÇANAKKALE

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

15.10.2019 19:48
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar neticesinde, il merkezinde durdurulan bir minibüste, yurt dışına çıkma hazırlığındaki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Bu arada yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler M.K. ve A.J. adliyeye sevk edildi.
Yasa dışı geçişi organize ettiği değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

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