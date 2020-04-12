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Yasa dışı geçişin önlendiği bölgede, 15 kilo plastik patlayıcı bulundu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mardin Kızıltepe bölgesinde, 5 kişinin yasa dışı olarak Suriye sınırını geçmeye çalıştığı bölgede yapılan aramada, poşet ve sırt çantası içinde 15 kilo plastik patlayıcı, 3 uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği ile çeşitli malzemelerin ele geçirildiği açıklandı.

12.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:01
Yasa dışı geçişin önlendiği bölgede, 15 kilo plastik patlayıcı bulundu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mardin Kızıltepe bölgesinde, 5 kişinin yasa dışı olarak Suriye sınırını geçmeye çalıştığı bölgede yapılan aramada, poşet ve sırt çantası içinde 15 kilo plastik patlayıcı, 3 uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği ile çeşitli malzemelerin ele geçirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Kızıltepe bölgesinde, yasa dışı olarak Suriye sınırını geçmeye çalışan 5 şahıs bölgede görevli hudut birliklerimiz tarafından uzaklaştırıldı. Geçiş yapılmak istenen bölgede yapılan aramada 1 adet siyah poşet ve 1 adet sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı bomba arama köpek timi tarafından yerinde kontrol edildi. Yapılan müdahale sonucunda sırt çantası ve siyah poşetin içerisinde; 30 adet 500 gramlık toplam 15 kg plastik patlayıcı, 3 adet uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği, 9 adet pil, 9 bin 200 Suriye lirası, 1 adet yeşil sırt çantası, 4 adet sim kart, 3 paket sigara, 2 adet ayakkabı, 1 adet deri mont olduğu tespit edildi" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Kızıltepe, Mardin, Suriye, Güncel
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