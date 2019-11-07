Haberler » Güncel » Yasa dışı göç yolculuğu Ankara'da son buldu

Yasa dışı göç yolculuğu Ankara'da son buldu

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 97 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık eden 4 şüpheli yakalandı.

07.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:16 Yasa dışı göç yolculuğu Ankara'da son buldu
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 97 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık eden 4 şüpheli yakalandı.
Aralarında Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu bir grubun yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Van'dan İstanbul'a gitme hazırlığında olduğu ve Ankara'dan geçecekleri bilgisini alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri takibe aldı.
Operasyon düzenleyen polis, dün Gölbaşı Kantar Uygulama Noktası'nda durumlarından şüphelenerek 4 minibüsü durdurdu.
Durdurulan araçlarda, 97 düzensiz göçmen ve kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen sürücüler V.K, İ.B, S.K. ve A,Ö. yakalandı.
"Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan sürücüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türkiye, Ankara, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:36   Ataşehir'de 8 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı
14:36   Kulp'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
14:36   Vali Ayhan, kaymakamlarla bir araya geldi
14:36   Edirne'de muhtarlardan Mehmetçiğe destek
14:36   Çocukları için kurdukları kooperatif gelecek vadediyor
14:28   İstanbul Adalet Sarayı'nda 7. kattan atlayan kişi, hayatını kaybetti
14:17   Son Dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
13:47   Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak, FETÖ'den beraat etti
13:41   Okul bahçesinde korkunç olay: Servis aracının ezdiği 8 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
13:14   Şarkıcı Özgün, otizmli çocukların yuhalandığı söylenen videoya sitem etti
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
14:17   Son Dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:33   Son dakika: Türkiye Varlık Fonu, at yarışları ve bahisleri hizmet alımı için süreç başladı
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
7.11.2019 14:37:30