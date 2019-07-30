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Yasa dışı günübirlik ev kiralayan 10 kişiye 128 bin lira ceza

İZMİR'de jandarmanın yaptığı huzur operasyonlarında, yasa dışı olarak evlerini günübirlik kiraladığı belirlenen 10 ev sahibine toplam 128 bin TL idari para cezası kesildi.

30.07.2019 13:08 Yasa dışı günübirlik ev kiralayan 10 kişiye 128 bin lira ceza
İZMİR'de jandarmanın yaptığı huzur operasyonlarında, yasa dışı olarak evlerini günübirlik kiraladığı belirlenen 10 ev sahibine toplam 128 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 800 personelin katılımıyla il genelinde huzur operasyonları düzenledi. Toplam 12 bin 430 kişinin kimlik sorgulamalarının yapıldığı denetimlerde, günübirlik kiralanan 147 ev ve 13 kiralık araç firması incelendi. Yasa dışı olarak faaliyet gösterildiği ve günübirlik kiralandığı belirlenen 10 evin sahiplerine, toplam 128 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçişlerini organize eden 1 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda da 85 kök Hint keneviri ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Jandarma, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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