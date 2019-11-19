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Yaşa dışı silah operasyonu: 24 gözaltı

Uşak merkezli 3 kentte gerçekleştirilen yasa dışı silah operasyonunda 34 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı.

19.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:39Yaşa dışı silah operasyonu: 24 gözaltı
Uşak merkezli 3 kentte gerçekleştirilen yasa dışı silah operasyonunda 34 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı.

Yasa dışı silah satışına yönelik Uşak merkezli Kütahya ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı olarak 34 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınırken, 13 tabanca, 10 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca, 910 adet değişik çaplarda tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli işlemleri yapılmak üzere Uşak'a getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 24 şüpheli daha sonra Uşak Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesine götürülürken, 10 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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