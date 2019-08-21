Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yasa dışı yollarla ülkeye giren 76 yabancı uyruklu yakalandı

İstanbul'da ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı gerekçesiyle yakalanarak Karabük'e sevk edilen 76 yabancı uyrukludan 60'ı Çankırı'ya gönderildi.

21.08.2019 14:40 Yasa dışı yollarla ülkeye giren 76 yabancı uyruklu yakalandı
İstanbul'da ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı gerekçesiyle yakalanarak Karabük'e sevk edilen 76 yabancı uyrukludan 60'ı Çankırı'ya gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında İstanbul'da ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı gerekçesiyle yakalanan 76 yabancı uyruklu şahıs Karabük'e sevk edildi. İl Göç Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından haklarında işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu şahıslarda 16'sı mevzuat çerçevesinde imza yükümlülüğünün tebliği ile salıverilirken, geriye kalan 60 yabancı uyruklu şahıs Çankırı ili Geri Gönderme Merkezine sevki sağlandı. - KARABÜK

İstanbul, Çankırı, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:38   Bahçede Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı
16:37   Mağaradan kurtarılan TV ekibinin içeride yaşadıkları kameraya yansıdı
16:30   Elazığ'daki kadın cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
16:29   Samsun Valiliğinden "ceza" açıklaması
16:28   Cezaevi firarisi görüntülü şantajdan gözaltına alındı
16:28   Şırnak'tan acı haber
16:28   Erdek'te tüp alev aldı, yangın çıktı