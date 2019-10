"Yaşa-Tır" Tarsus'a geliyor

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan " Çukur " dizisi ve Kansersiz Yaşam Derneğinin "Çukur'da Umut Var-Umut Yaşatır" sloganıyla düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan mobil eğitim tırı 20-21 Ekim tarihleri arasında Mersin'in Tarsus ilçesine gelecek.Aynı anda 80 bağışçıya ev sahipliği yapabilen eğitim tırı Yarenlik Alanında vatandaşlar ile buluşacak. Türk Kızılayı'nın proje ortağı olduğu tır aynı zamanda Tarsus'ta yaşayan Aplastik Anemi hastası (kan hastalığı) 10 yaşındaki Hasan Şamil Uslu içinde umut olacak.Kanser hastalığının önlenmesi, erken teşhisin önemi, eğitim ve tarama amacıyla tasarlanan Yaşa-Tır, doğal afet durumlarında da ihtiyaçlara yönelik olarak kurtarma ve yardım amaçlı kullanılıyor.Gazeteci Cihan Kezer'in planlaması ile kente gelecek olan Yaşa-Tır, 2 gün sürecek proje kapsamının ardından tekrar İstanbul'a dönecek.Dernek Başkanı Dida Didem Kaymaz, yaptığı konuşmada, geçen sezon "Çukur" dizisi ile "Çukur'da Umut Var" diyerek bir yolculuğa çıktıklarını ve çok güzel bir aile olduklarını belirterek, "Proje ortağımız Kızılay'la birlikte çıktığımız bu yolculukta kan ve kök hücre bağışı topluyoruz. Sonrasında da taranmasıyla ilgili arkasında durarak yapılması gereken her şeyi yapacağız. Bize umut olan, destek olacak Tarsuslulara şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi.Hastalara umut olma isteğini her zaman taşıdıklarına dikkati çeken Kaymaz, kanser konusunda farkındalık oluşturmak adına çıktıkları yolda hiç durmayacaklarını ve bu işe yolda da sahip çıkacaklarını dile getirdi.Çukur Dizisi İdari Yapımcı Yamaç Okur ise, projenin kapsamlı olarak şehir şehir gezmesine mutlu olduklarını ifade etti. Okur, "Sosyal sorumluluk projelerinde genellikle bir işe başlanır, bağış toplanır ama sonucunu görmek zor olur. Kansersiz Yaşam Derneği, Show TV, Çukur, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Her şeyden önce farkındalık çok önemli. Tarsuslulara da bu konuda gösterecekleri hassasiyet adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN