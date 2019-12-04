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Yaşacan: "Spor turizminde rekor beklentisindeyiz"

Bu yıl Avrupa, Asya ve Afrika'dan takımların Antalya'ya geleceğini belirten Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, genel turizmde olduğu gibi spor turizminde de bu yıl rekor beklentisinde olduklarını söyledi.

04.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:56Yaşacan:
Bu yıl , ve 'dan takımların 'ya geleceğini belirten Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, genel turizmde olduğu gibi spor turizminde de bu yıl rekor beklentisinde olduklarını söyledi.

Recep Şamil Yaşacan, bu yıl futbol başta olmak üzere, bütün spor dallarında takımların kamp için Antalya'ya geleceklerini belirtti. Toplamda 3 bin kamp yapılacağını dile getiren Yaşacan, futbol takımlarının 2 bin kamp yapacağını söyledi. Bir takımın birden fazla kamp yapabildiğine değinen Yaşacan, "Diğer spor branşlarındaki takımlarında toplam kampı 1000 olacak. Bu çok önemli. Çünkü Antalya'ya sadece futbol takımları değil bisiklet, yüzme, tenis, dağcılık gibi spor dallarının takımları da kampa geliyor" dedi.

Avrupa, Asya, Afrika takımları geliyor

Bu yıl Avrupa, Asya ve Afrika'dan takımların Antalya'ya geleceğini vurgulayan Yaşacan, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'da bir kaç ülke hariç bütün ülkelerden takımlar Antalya'ya gelecekler. Rusya ve BDT ülkelerinden çok sayıda takım geliyor. Ayrıca Çin ve Güney Kore'den de çok sayıda takım gelecek. Afrika ve Arap ülkeleri takımları kış yerine yazın gelmeyi tercih ediyorlar. Bu yıl spor turizminde de rekorlar kıracağız. Kasım ayı başında takımlar Antalya'ya gelmeye başladı. Takımların gelişi Nisan ayı sonuna kadar devam edecek. Bu dönemde Antalya'ya gelen futbol takımları kendi aralarında maçlar yapacaklar. Antalya kamp için en ideal yerlerden biridir. Bunu bilen bütün takımlar geliyor"

"Tanıtım amaçlı turnuvalar düzenlenmeli"

Antalya'ya büyük Avrupa takımlarını çekebilmek için öncelikle TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarının el ele vermesi gerektiğinin altını çizen Yaşacan, "TFF, Spor ve Turizm Bakanlıkları ve özel sektörün katkıları ile tanıtım amaçlı dev futbol turnuvası veya turnuvalar düzenlenmeli. Tam da erken rezervasyonların olduğu dönemde yapılacak böyle bir turnuva tanıtıma büyük katkı sağlayacak, rezervasyon artışı getirecektir. Büyük Avrupa takımlarının katılacağı böyle büyük bir futbol turnuvasını tüm dünya televizyonları yayınlar. Bu takımların Antalya'ya gelişi günlerce haber olur. Böyle bir futbol turnuvasının yapacağı tanıtım, paralı yapılan tanıtımdan 100 kat daha etkili olur. Böyle bir turnuva Türkiye'nin yurt dışındaki imajına olumlu etki eder, ülkemizin ne kadar düzenli olduğunu da gösterir. Dağlara, taşlara reklam yapılacağına böyle etkili turnuvalar düzenlenmeli" - ANTALYA

Antalya, Afrika, Avrupa, Asya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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