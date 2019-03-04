Yaşadığı Sakatlık Yeşil Sahalardan Koparamadı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde yaşayan ve genç yaşında geçirdiği sakatlığa rağmen futboldan kopmayan 51 yaşındaki Sedat Tuta, gönül verdiği takımı Siverek Belediyespor'a masörlük hizmeti vererek destek oluyor.
Ağabeylerinin amatör kulüplerde top koşturduğu yıllarda futbola merak saran Sedat Tuta, lise yıllarında okul takımında yer aldı. Bir süre amatör olarak futbol oynamaya devam eden Tuta, daha sonra Siverek Gücü Spor Kulübüne transfer oldu. Genç
yaşında geldiği kulüpte 3 yıl forma terleten başarılı futbolcu, 20 yaşında geçirdiği sakatlık nedeniyle yeşil sahalara veda etse de futbola olan tutkusundan vazgeçmedi.
Yeşil sahalardan ayrılmak istemeyen Sedat Tuta, bir dönem amatör ligde şampiyonluk sevinci yaşadığı kulübün kapanması üzerine Siverek Belediyespor'da masör olarak işe başladı. 1994'te takımla mesai yapmaya başlayan Tuta, profesyonel masörlük eğitiminin ardından sertifika aldı.
Masörlük mesleğinin yanında takımın alt yapısında da görev alan Tuta, hem Siverek Belediyespor'da hem de üst liglerdeki takımlarda forma giyen çok sayıda futbolcu yetiştirdi.
"Her şeye rağmen takımı yalnız bırakamadım"
Tuta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının 1996-2000 yıllarında 3. Lig'de olduğu dönemde Türkiye
'nin farklı bölgelerine gittiğini ve takımın maddi zorluklarla boğuştuğu dönemde ücret almadan hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.
Futbolun yaşamının merkezinde yer aldığını dile getiren Tuta, şöyle konuştu:
"Çocukken ağabeylerimin futbol oynaması bende de tutku haline geldi. Onları örnek alarak lise takımında yer aldım. Daha sonra ise Siverek Gücü Spor Kulübüne transfer oldum. Tabi o dönemlerde sahalar bu kadar yaygın değildi ve biz, taşlık araziden temizlenmiş tarlalarda futbol oynardık. Sonra ciddi bir sakatlık yaşadım. Sakatlığım nedeniyle aktif futbol hayatım sona erdi ama bendeki futbol tutkusu asla geçmedi. Daha sonra Siverek Belediyespor ile çalışmaya başladım. O dönemlerde stadyum diye tabir ettiğimiz profesyonel bir sahamız yoktu. Takımla ülkenin farklı illerine gittik ve başarılar elde ettik. Daha sonraki yıllarda kulüp mali sorunlar yaşamaya başladı ve amatör lige kadar geriledik. Her şeye rağmen takımı yalnız bırakamadım. O dönemlerde hiçbir maddi beklenti içinde olmadan takımla çalışmaya devam ettim."
Masörlüğün yanı sıra alt yapıyla da ilgilendiğini belirten Tuta, özellikle genç nüfusa sahip olan ilçede çocukların kötü alışkanlardan uzak tutulması için tesisleşmeye önem verilmesi gerektiğini ancak 1969'da kurulan ve köklü bir geçmişi olan kulübün tesislerinin yetersiz durumda olduğunu ifade etti.
Bu şartlara rağmen kulübe ve profesyonel takımlarda oynayan bazı futbolcular yetiştirdiğini anlatan Tuta, taraftarların ve protokolün maçlara gelerek takıma destek vermesi gerektiğini dile getirdi.
"Sedat Tuta bizim için bir efsanedir"
Türkiye liglerinde farklı takımlarda profesyonel olarak forma giyen Siverek Belediyespor takımının kaptanı İbrahim Ülüm (35) ise Tuta'nın kendisinin futbol hayatına başlamasına vesile olan kişi olduğunu aktardı.
Tuta gibi önemli futbol adamlarına önem verilmesi gerektiğini anlatan Ülüm, "Sedat Tuta bizim için bir efsanedir ve kaliteli bir insandır. Bu insanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü ilçe futbolu için çok fedakarlık yaptı. Takımın parasız olduğu dönemlerde yeri geldi cebinden para harcadı. Futbolcu olmamı da ona borçluyum." diye konuştu.
Futbol, Genç, Siverek, Spor
Kaynak: AA