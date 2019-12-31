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Yaşadığı teknede düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Sarıyer sahilinde 68 yaşında bir adam yaşadığı tekneyle kıyıya yanaşmak istedi.

31.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:30 Yaşadığı teknede düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
sahilinde 68 yaşında bir adam yaşadığı tekneyle kıyıya yanaşmak istedi. Kıyıda bağlı olan bir kayığı kendi teknesine yer açmak için itmeye çalışırken ayağı kayarak, kendi kayığının içine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, Sarıyer sahilinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Ercan Karakaş teknede yaşıyordu. Tekneyle denize açılan yaşlı adam bir süre sonra sahile döndüğünde kıyıya yanaşmak istedi. Kıyıda bağlı olan bir kayığı, teknesine yer açmak için itmeye çalışan yaşlı adam ayağı kayarak düştü. Kayığın içine düşen yaşlı adamın yerinden kalkamadığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşlı adamın cansız bedeni ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
(Armağan Yılmaz/İHA)

Sarıyer, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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