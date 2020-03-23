Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yasadışı avda kullanılan keklikler doğaya bırakıldı - Haberler

Yasadışı avda kullanılan keklikler doğaya bırakıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde avcılardan ele geçirilen 14 canlı keklik doğaya bırakıldı.

23.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:26
Yasadışı avda kullanılan keklikler doğaya bırakıldı
Elazığ 'ın Kovancılar ilçesinde avcılardan ele geçirilen 14 canlı keklik doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından ilçede yapılan yol kontrolünde 3 ayrı araç içerisinde 14 canlı keklik ve yasadışı avda kullanılan malzemeler gele geçirildi. Bunun üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine bildirildi. Ekipler 3 şahsa yasal işlem yaparak cezai işlem uyguladı. Öteyandan ele geçirilen keklikler jandarma ve DKMP ekipleri tarafından doğal ortamına tekrar bırakıldı.

Ekiplerin kent genelinde yasa dışı avlanmayla ilgili çalışmalarını sürdüğü aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kovancılar, Elazığ, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Konya'da dezenfektan çalışmaları devam ediyor - Haberler Covid-19 tek kutuplu küresel sistemin sonu mu? Yeni düzende NATO'nun rolü ne olabilir? - Haberler Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan 'KHK'lı sağlık görevlileri göreve dönsün' çağrısı - Haberler Banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 470'e yükseldi - Haberler İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı - Haberler Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi - Haberler Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız - Haberler İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading