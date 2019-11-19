Yasadışı avlanan şahıslara 4 bin 623 Lira Ceza

Kastamonu'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce yasadışı avlanan şahıslara 4 bin 623 lira idari yaptırım uygulandı.



DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince gerçekleştirilen koruma kontrol çalışmaları esnasında Kastamonu'nun Araç ilçesinde belgesiz av yaptığı tespit edilen 5 şahsa 4 bin 623 lira idari yaptırım uygulandı. Sürdürülebilir yaban hayatı ve türlerin devamlılığını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA