Yasadışı bahis oynayanlara ceza yağdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 25 kişiye 255 bin TL ceza kesildi.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Bandırma'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 25 kişiye ceza yağdı. Yasa dışı bahis oynadıkları belirlenen toplam 25 kişiye 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan 20 kişiye 9 bin, 5 kişiye 15 bin olmak üzere toplamda 255 bin TL idari para cezası kesildi. Bahisçiler hakkında ilk tespit olması nedeniyle verilen bu cezanın, suçun tekrarı halinde katlanarak artacağı belirtildi.
Yasa dışı bahis oynatan iş yerleri ve kişilere, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca 3 yıldan 5 yıla kadar, yasa dışı bahis oyunlarının internet yoluyla erişim sağlayarak Turkiye'den oynanmasına imkan sağlayan kişilere de 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Oynayan kişilere de aynı kanun gereğince 5 ile 20 bin lira arasında idari para cezası uygulanıyor.
Kanunda, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yetkilendirilmemiş yerlerde ve internet sitelerinde oynatılan bahisler "yasa dışı bahis" kabul ediliyor. - BALIKESİR
Balıkesir
, Bandırma
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA