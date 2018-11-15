Yasadışı sigara ticareti yapan şüpheli adliyede
KARABÜK - Karabük
'te yasadışı sigara ticareti yaptığı belirlenen H.Ş.düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Karabük Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yasadışı sigara ticaretinin önlenmesine, suç faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör/organize suç örgütlerine aktarılması ve kaçak sigaranın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında yasadışı sigara satışı yaptığı belirlenen H.Ş. isimli şüphelinin işyerine ve deposuna operasyon düzenlendi. Aramalar sonucunda şüphelinin işyeri ve deposunda 8 bin adet dal makarona sarılmış tütün ile 105 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
15 Kasım 2018 Perşembe 15:47