Haberler » 3. Sayfa » Yasadışı silah ticareti yapan 1 kişi tutuklandı - Haberler

Yasadışı silah ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.

14.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:10Yasadışı silah ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
DÜZCE (İHA) – 'de polis ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.

Düzce merkezinde silah ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 4 şahıs gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 66 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden silah aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı. Şahıslardan 2 adet tabanca, 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - DÜZCE

Polis, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 17:55:45