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Yasadışı silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde jandarmanın, yasadışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla O.K.'nin (31) evine düzenlediği operasyonda 3 tabanca ele geçirildi.

18.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:06Yasadışı silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

ZONGULDAK'ın ilçesinde jandarmanın, yasadışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla O.K.'nin (31) evine düzenlediği operasyonda 3 tabanca ele geçirildi.

İl Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçede yaşayan O.K.'nin yasadışı silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında 3 adet tabanca, mermiler, çeşitli boyutlarda bıçaklar ve çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi. Yasadışı silah ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan O.K., işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.



Jandarma, Alaplı, Güncel

Kaynak: DHA

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