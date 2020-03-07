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Yasadışı sülük avlayan 3 kişiye 221 bin 241 lira ceza kesildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ticari amaçla yasadışı sülük avlayan 3 kişi topladıkları sülüklerle yakalandı.

07.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:28Yasadışı sülük avlayan 3 kişiye 221 bin 241 lira ceza kesildi
'nın ilçesinde, ticari amaçla yasadışı sülük avlayan 3 kişi topladıkları sülüklerle yakalandı.
Alınan ihbarı değerlendiren Beyşehir Komutanlığı ekipleri, Mahallesi'nde bulunan sazlık mevkide F.B. (22), C.K. (24) ve İ.K'nin (37) doğadan toplayarak bidonlara koydukları sülükleri ele geçirildi.
Sülüklere Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından el konularak doğaya bırakıldı.
Sülükleri ticari amaçla toplayan kişilere kişi başı 73 bin 747 lira olmak üzere toplam 221 bin 241 lira ceza kesildi.

Beyşehir, Üstünler, Jandarma, Konya, Güncel

Kaynak: AA

7.03.2020 11:53:02