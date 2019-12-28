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Yasadışı yollardan Türkiye'ye giren Suriyeli sınır dışı edilecek

Zonguldak'ta yasadışı yollarla yurda giren ve ülkeye girmesinin yasak olduğu tespit edilen Suriye uyruklu şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

28.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:13 Yasadışı yollardan Türkiye'ye giren Suriyeli sınır dışı edilecek
'ta yasadışı yollarla yurda giren ve ülkeye girmesinin yasak olduğu tespit edilen uyruklu şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Edinilen bilgiye göre İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuran Suriye uyruklu 22 yaşındaki Muhammet S. göçmenlik işlemlerinin yapılmasını istedi. Bu sırada zanlının daha önceden sınır dışı edildiği ve ülkeye girmesinin yasak olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine verildi. Ekipler kısa sürede Göç Müdürlüğü'ne gelerek zanlıyı gözaltına aldı. Daha önce de sınır dışı edildiği ancak yurda yine kaçak yollarla girdiği tespit edilen Muhammet S., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. - ZONGULDAK

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Zonguldak, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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