Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yasağa rağmen açılan bakkala işlem yapan polisi yaralayanlardan ikisi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasağa uymayıp açtığı bakkala işlem yapmak isteyen ekibe saldırıp bir polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

12.04.2020 23:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:36
Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde yasağa uymayıp açtığı bakkala işlem yapmak isteyen ekibe saldırıp bir polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Saha Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, bir bakkalın açık olduğunu fark etti. İşlem yapmak için dükkana giren polis ekiplerine, iş yeri sahibi ve çağırdığı yakınları saldırdı. Bölgeye çağrılan takviye ekiplerince saldırganlar F.Ç, S.Ç, M.E.Ç, A.Ç, S.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı. Olayda yaralanan 1 polis memuru ise 112 Acil Servis ekiplerinde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ve S.Ç. tutuklanırken, diğer 4 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yasağa rağmen açılan bakkala işlem yapan polisi yaralayanlardan ikisi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Birecik, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu’nun istifasını kabul etmedi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi Haberler
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi
ABD’li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var Haberler
ABD'li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var
Haberler ›› Güncel ››Yasağa rağmen açılan bakkala işlem yapan polisi yaralayanlardan ikisi tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:04: Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaşlar alışverişe çıktı - Haber 01:02: Polis çatıda oturan gençleri drone ile uyardı - Haber 01:01: Antalya'da 'sokağa çıkma yasağı' sona erdi - Haber 00:58: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Haber 00:54: ÇATIYA ÇIKAN GENÇLERİ POLİS DRONE İLE UYARDI - Haber 00:35: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı - Haber 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz - Magazin