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Yasağa rağmen Avcılar Sahili'nde sabah koşuları

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla çıkarılan genelgede, sahillerde yürüyüş ve spor yapmak yasaklanmasına rağmen, vatandaşların Avcılar Sahil'de yürüyüş yaptıkları görüldü.

28.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:41
Yasağa rağmen Avcılar Sahili'nde sabah koşuları
Korona virüs salgınını önlemek amacıyla çıkarılan genelgede, sahillerde yürüyüş ve spor yapmak yasaklanmasına rağmen, vatandaşların Avcılar Sahil'de yürüyüş yaptıkları görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 Valiliği'ne gönderdiği genelge ile Korona virüs salgının engellemek amacıyla bir dizi tedbirler daha alındı. Alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sahillerde yürüyüş yapmaları koşmaları da yasaklar içerisine girdi. Yasağa rağmen sabah erken saatlerde Avcılar Sahili'ne gelen vatandaşların koşu ve yürüyüş amacıyla sahile geldiği görüldü. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını hiçe alarak sahilde banklarda yan yana oturdukları da kameralar tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Avcılar, Sabah, Güncel

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