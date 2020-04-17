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Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır

İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler, bazı vatandaşlar tarafından dikkate alınmıyor. Sazlıbosna gölü kıyısında balık tutan bir vatandaş, ''Yasaklar delmek içindir'' diyerek duyanları şaşkına çevirdi.

17.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:48

İstanbul 'da yeni tip koronavirüs salgını kapsamında birçok tedbir alındı. Bu tedbirler içerisinde ormanlık alanda piknik yapmak, balık tutmak da yasaklandı. Buna rağmen bazı vatandaşların Sazlıbosna gölü kıyısına piknik yapmak, balık tutmak ve gezmek için geldikleri görüldü. Yasağı umursamayarak balık tutmaya gelen bir kişinin, "Yasaklara uyuyorum. Bir kural var biliyorsunuz yasaklar delmek içindir. Bir semptom olduğu zaman hastaneye müracaat ederim ama ben kendimi bomba gibi hissediyorum." sözleri ile kendisini savunması pes dedirtti.

''KENDİMİ BOMBA GİBİ HİSSEDİYORUM''

Göl kıyısına oltayla geldiğini fakat balık tutmadığını söyleyen Fikret Özaktaş, "Stresten dışarıya çıktık. Temiz hava, iyi arkadaşlar, bol güneş burada hastalığın pek olacağını sanmıyorum ama tabii ki biz mesafeye uyuyoruz. Ben de elime oltayı aldım, balık tutmuş gibi oluyorum ama atmıyorum tabi ki. Yasaklara uyuyorum. Bir kural var biliyorsunuz yasaklar delmek içindir. Fakat atmıyorum yine de günahtır. Öyle ziyaret işte, evde stresten otur otur. Mutlaka dört duvar arasında sıkılıyoruz. Televizyonlara bak kanallara bak hep aynı filmler. Ben balık tutmuyorum ama tutmuş kadar zevk alıyorum. Göle gittiğim zaman mutlaka olta elimde olacak. Sofraya oturduğun zaman ekmek olmazsa kuru sofrayı yiyecek halin yok. Ben de böyle tutmuş gibi zevk alıyorum. Günde mutlaka iki saat, üç saat, dört saat çıkıyorum mutlaka. Virüsten korkmaz olur muyuz? Biz kurallara uyarak geziyoruz. Bir semptom olduğu zaman hastaneye müracaat ederim ama ben kendimi bomba gibi hissediyorum." dedi.

''EVDE DURAMIYORUZ, SIKILIYORUZ''

Göl kıyısında arkadaşı ile balık tutan Abdulkerim Gül isimli vatandaş da, "Balık tutmaya geldim. Balık tutmanın yasaklandığını bilmiyorum da herkes geliyor şu an herkes bir şeylerle uğraşıyor. Biz de zaman geçirmek için bir şeylerle uğraşıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz virüsten dolayı. Biz de vakit geçirmek için buraya geliyoruz. Evde kalma çağrılarına da yeterince uyuyoruz ama duramıyoruz da sıkılıyoruz artık. Biz de buraya vakit öldürmek için geliyoruz. Balık tutmanın yasaklanmasıyla ilgili bir bilgimiz yok." ifadelerini kullandı.

Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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