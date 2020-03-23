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Yasağa rağmen banka önlerinde kuyruk oluşturdular

Yasağa rağmen banka önlerinde kuyruk oluşturdularKAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri çok sayıda vatandaş, maaşlarını çekmek için banka önlerine gelip, uzun kuyruklar oluşturdu.

23.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:07
Yasağa rağmen banka önlerinde kuyruk oluşturdular
KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri çok sayıda vatandaş, maaşlarını çekmek için banka önlerine gelip, uzun kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilere getirilen sokağa çıkma yasağına Kayseri 'de uyulmadı. Yasak kapsamında kalan vatandaşlar, banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Çoğunluğu maaş çekmek için gelen vatandaşlardan bazılarının maske taktığı, görülürken, kuyruklarda 'sosyal mesafe'ye de uyulmadı. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.
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Yasağa rağmen banka önlerinde kuyruk oluşturdular

Kaynak: DHA

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Yasağa rağmen banka önlerinde kuyruk oluşturdular
Etiketler : Kayseri, Banka, Güncel

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