07.07.2019 16:03
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Yasağa rağmen denize giren 37 kişi hakkında tutanak

Yasağa rağmen denize giren 37 kişi hakkında tutanak

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 37 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 37 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca belediye plajında geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Alınan karar üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.

Uyarılara ve yasak olmasına rağmen denize girdiği tespit edilen 37 kişi hakkında, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.

Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığı'na gönderildi.
Kaynak: AA
Kıyıköy, Vize, Güncel

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