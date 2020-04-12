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Yasağa rağmen dışarı çıkıp hırsızlık yaptılar

Yasağa rağmen dışarı çıkıp hırsızlık yaptılar Bursa'da sokağa çıkma yasağını fırsat bilen hırsızlar, pazarcının meyve ve sebze yüklü aracından un, sirke ve bulgurları çalıp kayıplara karıştı.

12.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:12
Yasağa rağmen dışarı çıkıp hırsızlık yaptılar
BURSA - Bursa 'da sokağa çıkma yasağını fırsat bilen hırsızlar, pazarcının meyve ve sebze yüklü aracından un, sirke ve bulgurları çalıp kayıplara karıştı.
Olay, Osmangazi 'ye bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağını fırsat bilen 2 hırsız, Sedef Sokak üzerinde bir pazarcıya ait olduğu öğrenilen kamyonete hırsızlık yapmak için girdi. Sebze ve meyve gibi pazar eşyalarının bulunduğu kamyonetten un, sirke ve bulgur paketlerini çalan hırsızlar, mahallelinin fark etmesi üzerine hızla bölgeden uzaklaştı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, pazar kamyonetinde incelemelerde bulunduktan sonra 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızları balkonda otururken fark ettiğini söyleyen bir mahalleli, "Biz evin balkonunda otururken kamyonete 2 kişinin girdiğini fark ettik. Bizi fark ettiklerinde hemen uzaklaşmaya çalıştılar. Daha sonra polise haber verdik. Arabadan un, sirke ve bulgur gibi ufak tefek eşyalar çalmışlar" diye konuştu. Yasağa rağmen dışarı çıkıp hırsızlık yaptılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi, Fatih, Bursa, 3. Sayfa
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