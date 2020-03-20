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- Yasağa rağmen düğün yaptılar, karantinaya alındılar

- Yasağa rağmen düğün yaptılar, karantinaya alındılar Cezayir'de korona nedeniyle faaliyetlerin askıya alınmasına rağmen düğün yapanlara polis müdahale etti.

20.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:27
- Yasağa rağmen düğün yaptılar, karantinaya alındılar
CEZAYİR - Cezayir'de korona nedeniyle faaliyetlerin askıya alınmasına rağmen düğün yapanlara polis müdahale etti. Düğüne katılanlar karantinaya alındı.
Cezayir'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken ülkede toplam vak'a sayısı 90 oldu. Ülkedeki yetkililer 16 Mart'ta bütün eğlence ve spor etkinlikleri ve düğün gibi tüm toplamaları yasakladı. Ancak yasağa uymayan Cezayirliler, düğünde bir araya geldi. Annaba kentinde yasağa rağmen yapılan düğüne polis müdahale etti. Çift ve düğüne katılanlar karantinaya alınırken, düğün salonunda bulunan eşyalara da el kondu. - Yasağa rağmen düğün yaptılar, karantinaya alındılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

- Yasağa rağmen düğün yaptılar, karantinaya alındılar
Etiketler : Güncel

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