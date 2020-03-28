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Yasağa rağmen evini kuaför salonuna çevirdi

İçişleri Bakanlığının kuaför ve berberlerin faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı sonrası İzmir Buca'da ihbar üzerine bir eve giden ekipler, evde tıraş yapan bir berbere müdahale etti.

28.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:20
Yasağa rağmen evini kuaför salonuna çevirdi
İçişleri Bakanlığının kuaför ve berberlerin faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı sonrası İzmir Buca 'da ihbar üzerine bir eve giden ekipler, evde tıraş yapan bir berbere müdahale etti.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı önlemlerin kontrollerini yapmaya devam ediyor. Bakanlığın, kuaför ve berberlerin faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı üzerine dükkanlarını kapatan berberler, müşterilerini evde tıraş etmeye başladı. Yapılan kontroller kapsamında Buca Yiğitler Mahallesinde ihbar üzerine bir eve giden ekipler, evde tıraş yapan bir berbere müdahale etti. Evin boş bir odasında kuaför ekipmanlarıyla müşterini tıraş adan kişi hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, ekipmanlara el koydu. Zabıta ekipleri, bakanlık tarafından yürürlüğe konan kararların ilçede uygulanabilmesi için çalışmalarına aralıksız devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuaför, İzmir, Buca, 3. Sayfa

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