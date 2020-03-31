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Yasağa rağmen mekan işletti, ekipler mühürledi

Yasağa rağmen mekan işletti, ekipler mühürledi Avcılar'da kıraathaneye polis baskını Avcılar'da yasağa rağmen bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine polis ve zabıta ekipleri baskın düzenlendi.

31.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:05
Yasağa rağmen mekan işletti, ekipler mühürledi
Avcılar 'da kıraathaneye polis baskını
İSTANBUL - Avcılar'da yasağa rağmen bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine polis ve zabıta ekipleri baskın düzenlendi. Baskında kıraathanede bulunan şahıslara cezai işlem uygulanırken, iş yeri ise mühürlendi.
Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne yol açan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında toplu halde bulunulan kafe ve kıraathanelerin kapatılması kararı alınmıştı. Polis ve zabıta ekipleri aldıkları ihbar üzerine Avcılar Reşitpaşa Caddesi Ardıç Sokak üzerinde bulunan kıraathaneye baskın düzenledi. Ekipler kıraathanede bulunan şahıslara alınan tedbirlere uymamak suçlarından cezai işlem uyguladı. Kıraathane içinde bulunan 5 kişiye kişi başı 362'şer lira para cezası kesildi. Faaliyetine devam eden kıraathanenin kapısına da ekiplerce mühür vuruldu.
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Yasağa rağmen mekan işletti, ekipler mühürledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Avcılar, Zabıta, Polis, 3. Sayfa

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Yasağa rağmen mekan işletti, ekipler mühürledi
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