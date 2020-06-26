Yasağa rağmen minibüste 25 yolcu

Esenyurt'ta minibüslere yönelik denetimlerini arttıran Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 25 yolcu fazlası olan minibüs şoförüne idari para cezası uyguladı.

Yasağa rağmen minibüste 25 yolcu
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Esenyurt'ta minibüslere yönelik denetimlerini arttıran Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 25 yolcu fazlası olan minibüs şoförüne idari para cezası uyguladı. Denetimler sırasında ayakta aldıkları yolculuların gözükmemesi için minibüs sürücülerinin camlarına siyah film çektikleri görüldü.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında toplu taşımada ayakta yolcu alınması yasaklanmıştı. Minibüslere yönelik denetimlerini sıklaştıran İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, minibüslere şok denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde minibüsleri tek tek durduran polis, fazla yolcu olup olmadığını denetledi. Denetimlerde birçok minibüsün yasak olmasına rağmen ayakta yolcu aldıkları görüldü. Yapılan denetimlerde 11 yolcu olması gereken bir minibüste pandemiye rağmen 25 yolcu çıkması görenleri hayrete düşürdü. Polis ekipleri fazla yolcu alan sürücülere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180 lira ceza kesildi.

Minibüsten inen bir yolcu, "Fazla yolcu alıyorlar. Polisi görünce indirmeye başlıyorlar. Biz de şikayetçiyiz üst üste yolcu olmasından dolayı" dedi.

Öre yandan yapılan denetimlerde ayakta yolcu adlıkları gözükmesin diye minibüslerin camlarına siyah filim siyah çekerek dışarıdan ayakta yolcuların görülmesinin önüne geçerek polisten kaçmaya çalıştıkları gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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