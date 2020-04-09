Yasağa rağmen pazarda maske satan iki kişiye 187'şer TL ceza kesildi

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında toplu ulaşım yerlerine, semt pazarları ve marketlere girişte takılması zorunlu hale getirilen ve satışı yasaklanan maskeleri Avcılar 'daki pazar alanında satmak isteyen iki kişiye, 187'şer lira idari para cezası kesildi.

Parayla maske satışının yasaklanmasının ardından, toplu ulaşım araçları, market ve semt pazarlarına maskesiz girilmesi yasaklandı. Avcılar Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yasak olduğu halde maske satan Ufuk K. (41) ile maske satmak isteyen Ramazan P. (29), Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler ile Avcılar Belediyesi zabıta görevlileri tarafından yakalandı, 134 maskeye el konuldu. Ramazan P. ile Ufuk K.'ya 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38'inci maddesini düzenleyen, 'Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından idari para cezası verilir' hükmüne dayanarak 187'şer lira para cezası verildi.Avcılar'daki semt pazarına gelen maskesiz kişilere saat 15.30'a kadar ücretsiz maske dağıtıldı. Ancak, maskelerin tükenmesi üzerine bu saatten sonra maskesiz gelenlerin pazara girişlerine izin verilmedi.

Kaynak: DHA