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Yasağa rağmen sahile geldiler... "İki bira içip eve gideceğiz"

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil şeritlerinde spor ve yürüyüş yapılmasının yasaklanmasının ardından sahiller boş kaldı.

07.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:53
Yasağa rağmen sahile geldiler...
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil şeritlerinde spor ve yürüyüş yapılmasının yasaklanmasının ardından sahiller boş kaldı. Fakat yasağa rağmen birkaç vatandaş sahilde yürüyüş yaptı. Yürüyüş için sahile geldiklerini söyleyen iki gençten biri "iki bira içip buradan eve gideceğiz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından normal zamanda kalabalık olan Maltepe, Bostancı ve Caddebostan , Bebek, Ortaköy, Emirgan ve Tarabya sahil şeritleri, banklar, spor aletleri ve parklar boş kaldı. Ayrıca sahil şeritlerinde polis ekipleri vatandaşlara evde kalmaları için uyarı anonsları yaptı. Fakat yasağa rağmen birkaç kişi  sahilde yürüyüş yaptı. Caddebostan Sahili'nde  iki gençten biri,  "Yasak konusunda henüz bir bilgimiz yok. Biz normalde motorla alışveriş için çıktık, iki bira içip buradan eve gideceğiz" dedi. Diğeri ise  "Yürüyüş yapmak için geldik. Siz de yürüyorsunuz. Neden yasak? Sahiller daha boş oluyor, daha güvenli değil mi?" diye konuştu.

"SPORCUNUN DIŞARI ÇIKMASI ZARURİ İHTİYAÇTIR"

Bostancı sahiline yürüyüş yapmaya gelen Hülya Tanrıyaşükür ise yolun asfalt bölümünde sporunu yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Hava almak için çıktım. Rutin bir antrenman programım var. Onun yapabildiğim kadarını yapmak üzere çıktım ama tabii yasaklanmış olan bölgede değil, bize gösterilen yerde sporumu yapmak için çıktım. Salgından herkes gibi ben de endişeleniyorum. Zaten sürekli evin içinde yaşıyoruz. Sadece 1-1,5 saatliğine markete çıkar gibi çıktım. Dönüşte de marketimi yapıp evime döneceğim. Sporcunun dışarı çıkması zaruri ihtiyacıdır. Aslında şu süreçte bunun çok engellenmemesi lazım. Çünkü sporcu kişi gerçekten kendini nerede izole edeceğini, nerede koruyacağını, nerede spor yapacağını bilir. Bu şartlarda diğer spor yapan arkadaşlarım da bu kurallara harfiyen uyarak yerine getiriyoruz. Asfalt tarafında spor yapıyoruz. Sahil, mesire alanları yasaklandığı için hiçbir şekilde güvenlik görevlilerinin de işlerini zorlaştırmadan, tek başımıza izole bir şekilde sporumuzu yapıp evimize dönüyoruz."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Caddebostan, İstanbul, Güncel
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