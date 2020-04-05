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Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlı adamı ekipler tarafından böyle uyarıldı

Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlı adamı ekipler tarafından böyle uyarıldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı yaşlı vatandaşların dışarıda gezmeleri dikkati çekiyor.

05.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:15
Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlı adamı ekipler tarafından böyle uyarıldı
BURSA - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bazı yaşlı vatandaşların dışarıda gezmeleri dikkati çekiyor. Denetimlerde sokaklarda gezen vatandaşlar polisler tarafından uyarılmaya devam ediliyor.
Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü Türkiye 'de de etkili olmaya devam ediyor. Alınan karar doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasakladı. Ancak bu karara rağmen bazı vatandaşlar yine sokaklara çıkmaya devam ediyor. Polis ekipleri İnegöl'ün hemen hemen yer yerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimlerde araç sürücüleri tek tek ikaz edilirken, sokaklarda gezen 65 yaş üstü vatandaşlar da uyarılıyor. Son yapılan denetimlerde 71 yaşındaki bir vatandaşı gören ekipler, yaşlı adamdan sağlığı için evde kalmasını istedi. Yaşlı adam ise daha yeni kalp ameliyatı olduğunu ve kalp pili için eczaneye geldiğini söyledi. Ekipler vatandaşı uyararak evine gönderdi.
Yetkililer, yaşlılardan, kendilerine yardım edecek kimse yoksa mutlaka polis, jandarma, ve zabıta ekiplerini arayarak yardım talebinde bulunmalarını istedi. Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlı adamı ekipler tarafından böyle uyarıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, İnegöl, Bursa, Genel

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Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlı adamı ekipler tarafından böyle uyarıldı
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