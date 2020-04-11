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Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu. Sabah saatlerinde sokağa çıkan vatandaş, "Yasaktan haberim yoktu" dedi.

11.04.2020 08:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:52

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasına rağmen İstanbul 'da bir kişinin köpekleriyle dolaşması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da sokaklar ve caddeler boşaldı. Ancak Kadıköy'de bir kişinin köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkması dikkat çekti. Bir grup göçmen ise bavullarıyla D-100 karayolunda yürüdü.

"HABERİM YOK" DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

Köpeklerini gezdirmek için Bağdat Caddesi'ne gelen ve yasaktan haberi olmadığını söyleyen kişi, "Daha öyle bir şeyden haberim yok. Köpeklerimi beslemek için çıktım. Şu anda aşağı inip köpeklerimi besleyeceğim, eve gideceğim. Başka bir şey yapmayacağım, sahile inip köpeklerimi besleyeceğim. Ondan sonra eve döneceğim" dedi.

Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Güncel

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