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YASAĞA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKTI KÖPEKLERİMİ BESLEMEK İÇİN ÇIKTIM

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasına rağmen İstanbul'da sokak ve caddeler boşalırken, bazı kişinin köpekleriyle dolaşması dikkat çekti.

11.04.2020 08:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:30
KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasına rağmen İstanbul 'da sokak ve caddeler boşalırken, bazı kişinin köpekleriyle dolaşması dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı'nca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da sokaklar ve caddeler boşaldı. Ancak Kadıköy 'de bir kişinini köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkması dikkat çekti. Bir grup göçmen ise bavullarıyla D-100 karayolunda yürüdü.
'HABERİM YOK"
Köpeklerini gezdirmek için Bağdat Caddesi'ne gelen ve yasaktan haberi olmadığını söyleyen kişi, 'Daha öyle bir şeyden haberim yok. Köpeklerimi beslemek için çıktım. Şu anda aşağı inip köpeklerimi besleyeceğim, eve gideceğim. Başka bir şey yapmayacağım, sahile inip köpeklerimi besleyeceğim. Ondan sonra eve döneceğim" dedi. YASAĞA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKTI KÖPEKLERİMİ BESLEMEK İÇİN ÇIKTIM

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Kadıköy, Güncel
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