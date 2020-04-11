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Yasağa rağmen sokağa çıktı, mezarlığa dua etmeye geldiğini söyledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasına rağmen bir vatandaşın mezarlığa duaya gelmesi polis ekiplerini bile şaşırttı.

11.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:15
Yasağa rağmen sokağa çıktı, mezarlığa dua etmeye geldiğini söyledi
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasına rağmen bir vatandaşın mezarlığa duaya gelmesi polis ekiplerini bile şaşırttı.

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu boyunca il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Kızıltepe'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Ancak Yeni Mahalle Şeyh Selim Mezarlığına gelen bir vatandaş polis ekipleri ve zabıtanın dikkatini çekti. Polis ekiplerinin uyardığı şahıs, "Dua etmeye" geldiğini ileri sürdü. Üst araması ve kimlik kontrolü yapılan şahıs, ekiplerin uyarısı sonrası evine gitmek üzere alandan ayrıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, Polis, 3. Sayfa
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