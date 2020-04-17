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Yasağa sayılı saatler kala alışverişini yapan vatandaştan pes dedirten savunma

Sokağa çıkma yasağına sayılı saatler kala vatandaşlar market önlerinde sıraya geçti.

17.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:07
Yasağa sayılı saatler kala alışverişini yapan vatandaştan pes dedirten savunma
Sokağa çıkma yasağına sayılı saatler kala vatandaşlar market önlerinde sıraya geçti. Alışverişi son güne bırakan bir vatandaş, "Her şey taze olsun diye bugün aldık" dedi.

13 Nisan günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının 17 Nisan ve 19 Nisan tarihlerinde de devam edeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından yeni tip korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında cumartesi ve pazar günleri İstanbul 'un da içerisinde bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı 16 Nisan Salı günü İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle duyurulmuştu. Duyurunun günler öncesinden yapılmasına rağmen bugün İstanbul'un çeşitli yerlerinde, vatandaşların hafta sonu için market alışverişlerini son güne bıraktıkları görüldü. Yasağın başlamasına sayılı günler kala sokağa çıkan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için market önlerinde sıraya geçti.

"Her şey taze olsun diye bugün aldık"

Market alışverişini son güne bırakan bir vatandaşın, "Market alışverişine çıktık. Her yer sıra ile alıyor içeri. İkişerli halde giriyoruz. Ev için öteberi bir şeyler aldık. Yarın yasak var, bu yüzden bugün alışverişe çıktık. Her şey taze taze olsun diye her şeyi bugünden aldık. Aldığımız şeyler pazartesi gününe kadar yeter" dedi.

"Yolumun üstündeydi, geçerken alayım dedim"

Alışveriş kuyruğunda bekleyen bir vatandaş ise, "Ekmek alacağım ve mutfakta birkaç eksiğimiz vardı onları temin etmeye çalışacağım. Yolumun üstünde olduğu için ekmeği şimdiden, hazır buradan geçerken alayım dedim. Hafta sonu fazla çıkmaya gerek yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa
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