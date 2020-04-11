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Yasağa takılan minik Azra polis ağabeylerinin bayramını böyle kutladı

Yasağa takılan minik Azra polis ağabeylerinin bayramını böyle kutladı Sokağa çıkamadığı için giydiği polis kıyafetiyle apartman eşiğinde misafirlerini karşıladı 155 Polis İmdat hattını arayarak davet ettiği polis ağabeyleri ile birlikte hazırladıkları pastayı kestiler "Asıl bu sene bizim...

11.04.2020 03:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:32
Yasağa takılan minik Azra polis ağabeylerinin bayramını böyle kutladı
Sokağa çıkamadığı için giydiği polis kıyafetiyle apartman eşiğinde misafirlerini karşıladı
155 Polis İmdat hattını arayarak davet ettiği polis ağabeyleri ile birlikte hazırladıkları pastayı kestiler
"Asıl bu sene bizim onlara vereceğimiz morale ihtiyaçları var"
ESKİŞEHİR - Eskişehir 'de 2'nci sınıf öğrencisi Azra Altın, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıldönümü nedeniyle evden çıkamadığı için polis ağabeylerini 'gününü' farklı bir şekilde kutladı.
10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü nedeniyle, ülke çapında özellikle sosyal medya üzerinden kutlamalar devam ediyor. Eskişehir'de ise, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 8 yaşındaki Azra Altın, polis ağabeylerinin 'Polis Gününü' farklı şekilde kutladı. 2'nci sınıf öğrencisi Altın, 155 Polis İmdat Hattını arayarak bir ekiple görüşmek istediğini bildirdi. Ardından Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerindeki adrese gelen ekipler, burada beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Sokağa çıkamadığı için apartman eşiğinde, giydiği polis kıyafetiyle duran minik kız, ailesiyle birlikte hazırladığı pastayı polis ağabeylerine ikram etti. Polis memurları ise, yaptığı sürprizden dolayı minik Azra'ya teşekkür ederek, pastayı birlikte kesti.
"Asıl bu sene bizim onlara vereceğimiz morale ihtiyaçları var"
Azra Altın'ın öğretmeni Emel Sezgin, "Bu tür milli ve manevi değerlere askerimize ve polisimize çok değer veriyoruz. Çocuklar da bu yaşta böyle öğrensinler istiyoruz. Bu sene bir etkinlik yapabilir miyiz diye düşündüm. Asıl bu sene bizim onlara vereceğimiz morale ihtiyacı var, es geçmeyelim istedik. Madem biz polis ağabey ve polis ablalara gidemiyoruz, bugün 24 öğrencim 155'i arayıp polis amcalarını çağırdılar. "Bize yasak kondu, biz gelemiyoruz, siz gelin" dediler. Umarım bu kötü günleri atlatacağız. Daha güzel günlerde, maskesiz, birbirimizi görüp kucaklaşacağımız günler olacak" ifadelerini kullandı.
"Biz her cuma sizin için dua ediyoruz"
Minik Azra ise duygularını, "Emniyetin 175'inci yılı kutlu olsun. Biz her cuma sizin için dua ediyoruz" diyerek gösterdi.
"Bu şekilde bir sürpriz yapmaları bizi çok onore etti"
Polis Memuru Kerim Ağdacı, "Öğretmenimize, güzel kardeşime, tüm milli eğitim çalışanlarına teşekkür ederiz. Bugün de bizi burada düşünerek, bu şekilde bir sürpriz yapmaları bizi çok onore etti. Hatırlanmak çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bugünleri hep birlikte atlatacağımzı düşünüyoruz" dedi.
Öte yandan hazırlanın pastanın kesilmesinin ardından minik Azra ve polis ağabeyleri birlikte selam vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yasağa takılan minik Azra polis ağabeylerinin bayramını böyle kutladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Polis, 3. Sayfa
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