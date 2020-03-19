Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yasağa uydular, nikahlarını yalnız kıldılar - Güncel

Yasağa uydular, nikahlarını yalnız kıldılar

Sivas'ta bir çift, korona virüsü tedbirlerine uyarak hayatlarındaki en önemli anlarından biri olan nikahlarını yalnız kıydı.

19.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:04
Yasağa uydular, nikahlarını yalnız kıldılar
Sivas 'ta bir çift, korona virüsü tedbirlerine uyarak hayatlarındaki en önemli anlarından biri olan nikahlarını yalnız kıydı.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine Korona virüs konulu genelgenin gönderilmesinin ardından, genelgedeki tüm talimatlar harfiyen uygulanmaya başlandı. Sivas'ta düğünler iptal edilirken nikahlar ise davetliler olmadan gerçekleştirilmeye başlandı.

Korona virüs kapsamında alınan önlemlere uyan Mertcan Ekinci (26) ve Sinem Aycan (25) çifti, nikahlarını Sivas Belediyesi Evlendirme Dairesi Nikah Salonuna sadece iki şahit eşliğinde gerçekleştirdi. Hayatlarındaki en önemli anlarından birisi olan bu ana, sevdiklerini davet edemeyen çift, toplum sağlığı açısından alınan bu kararı yerinde bulduklarını belitti.

Damat Mertcan Ekinci, sevdikleri olmadan bir nikah kıymış olsalar da, alınan tedbirlerin doğru bulduğunu belirtip, "Biz bu uygulamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Nikahımıza sevdiklerimiz katılamamış olsa da alınan bu kararları destekliyoruz. Herkese tedbirli olmalarını ve alınan kararlara uymalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Gelin Sinem Aycan ise, "Bugün belki ailelerimiz yanımızda olamadı ama dikkatli olmamız gerekiyordu" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Ekinci, Sivas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Güncel
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Loading