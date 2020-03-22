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Yasağa uymadı, 'Başım ağrıdı, hava almak için çıktım' dedi

AKSARAY'da, koronavirüs önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan Naci Kayabaşı (70), "Evde yatmaktan başıma ağrı girdi.

22.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:32
Yasağa uymadı, 'Başım ağrıdı, hava almak için çıktım' dedi

AKSARAY'da, koronavirüs önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan Naci Kayabaşı (70), "Evde yatmaktan başıma ağrı girdi. Hava almak için dışarı çıktım" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı önlemler kapsamında, 65 yaş ve üzerinde olanlar ile bazı kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Aksaray 'da bugün yasağa uymayanlar olduğu görüldü. Dışarı çıkan 65 yaş üstü kişilerden Naci Kayabaşı, "Evde yatmaktan başıma ağrı girdi. Hava almak için dışarı çıktım" diye konuştu.

Ramazan Şişman da (77) spor yapmak için dışarı çıktığını belirterek, "Bu yaşıma rağmen hala bir dişim bile eksik değil. Sağlık sorunum bu yaşıma kadar hiç olmamıştır. Ben hayatımda grip dahi olmadım. Dışarı çıkmanın yasak olduğunu duydum. Ben yemeğimi yedim. Sporumu yapmak için dolaşıyorum. Güneş banyomu almak için dolaşıyorum. Ne virüsten ne de başka bir şeyden korkmuyorum" dedi.

Polis ekipleri ise gelen ihbarlar üzerine, sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindeki kişileri uyarıp, evlerine dönmeleri için ikna etti.

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Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Kayabaşı, Aksaray, Güncel

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